Ortaköy’deki Bir Evde Uyuşturucu ve Ateşli Silah Bulundu

Lefkoşa Ortaköy’de bir evde yapılan aramada, uyuşturucu madde, tabanca ve mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Ortaköy’de S.B.’nin (E-53) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 26 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 sigara, bir hassas terazi, 9 mm çapında bir tabanca ve 2 boş şarjörü ile 89 canlı mermi bulundu.

Tutuklanan S.B. hakkındaki soruşturma sürüyor.

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28/08/2021 11:12