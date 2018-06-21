HABER KIBRIS

Ortalığı dağıttı kayıplara karıştı

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21/06/2018

Ortalığı dağıttı kayıplara karıştı
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Çatalköy’de bu sabahın erken saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3 araçta ciddi hasar meydana gelirken kazaya sebebiyet veren MZ  034 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza saat 02.00 sıralarında Çatalköy  anayolu üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen MZ 034 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu yolun  sağına geçti. Anayol içerisinde dikkatsizce ilerleyen araç o esnada karşı şeritte seyreden Liudmyla Erdik’in sürüdüğü NP 046 Z plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile NP  plakalı araç anayol içerisinde savruldu. Savrulan aran Ayşe Özgüney’in sürdüğü PN 071 plakalı araca çarptı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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