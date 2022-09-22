Ortaokul çocukları arasında ırkçı saldırı
22/09/2022
Baf’taki “Emba Ortaokulu”nda dün, 13 yaşındaki bir Rum öğrencinin, Suriyeli öğrencilerin saldırısına uğrayarak yaralandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, hafif şekilde yaralanan öğrencinin Baf Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve ailesinin polise şikayetçi olduğunu yazdı.
Gazete, 13 yaşındaki Rum öğrencinin Suriyeli öğrencilere sözlü saldırıda bulunduğunu ve bunun üzerine, 5 Suriyeli öğrencinin saldırısına uğradığını kaydetti.
Haberde, okulda yaşanan bu olay sonrası okula güvenlik görevlisi istihdam edildiği ve bugün itibarıyla okulda görev yapacağı ifade edildi.