Ortaokul ve Liseler Arası 4’üncü Kısa Öykü Yarışması kazananları ödüllendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim’in iş birliğinde düzenlenen Ortaokul ve Liseler Arası 4. Kısa Öykü Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen ödül törenine, başarı gösteren öğrenciler ve sorumlu öğretmenlerinin yanında, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar katıldı.

Törende ayrıca, öğrencilerin eserlerini değerlerinden jüri üyeleri Prof. Dr. Şevket Öznur, Gürkan Uluçhan, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Beste Sakallı ve Emine Şenol yer aldı.

“Gelecek yüzyılda Kıbrıs” konusuyla yapılan 4’üncü Kısa Öykü Yarışması’nda özel ödül ise Kıbrıslı Türk gazeteci, araştırmacı, şair ve yazar “Bener Hakkı Hakeri Özel Ödülü” adıyla verildi.

- Şirket

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak böyle bir etkinlik düzenlemekten ve ödül töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katkılarından dolayı Telsim yetkililerine, jüri üyelerine, öğrencileri yetiştiren aileler ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Şirket, ödül kazanan öğrencilerin 50-60 bin öğrenci arasından bu başarıyı elde ettiklerine dikkat çekerek, kendileriyle gurur duymaları gerektiğini kaydetti.

Öykü yazmanın kolay bir iş olmadığını belirten Şirket, kişinin içinden geçenleri bir öykü yazarak ifade etmesinin bir kabiliyet gerektirdiğini söyledi; yarışmaya katılan herkesi tebrik etti.

- Uzun

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ise, öykü yazarak bir ödül kazanabilmenin hem cesaret hem de kabiliyet gerektiren, ender bir olay olduğunu kaydederek, kazanan öğrencileri tebrik etti, kendileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Uzun, yazı yazmanın önemine, kişiye ve topluma olan katkısına vurgu yaparak, böyle bir meziyete sahip olan öğrencilerden ileriki zamanda da fikir, düşünce ve yazım konusunda toplumun faydalanması temennisinde bulundu.

Telsim’le bu yıl 4’üncü kez yaptıkları kısa öykü yarışması gibi, çeşitli paydaşlarla farklı alanlarda projeler yaparak, her öğrencinin yeteneğini ortaya çıkarmayı planladıklarını belirten Uzun, bu süreçte destek veren aile, öğretmen ve okul yöneticilerine de teşekkür etti.

- Tanpınar

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, burada yaptığı konuşmada, 4 yıldır Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde düzenledikleri bu yarışmanın esas amacının toplumsal belleğe katkı sağlamak olduğunu kaydederek, bu yarışmalarda yer alan onlarca eserin bir araya getirilerek kitap haline getirildiğini hatırlattı, bu yazıların gelecek yıllardaki gençlere de örnek olması dileğinde bulundu.

Tanpınar, bu yarışmada öğrencilerden yüzyıl sonra Kıbrıs’a ilişkin öngörülerini, beklentilerini kendi gözlerinden ifade etmelerini istediklerini belirterek, öğrencilerin hayal dünyaları ve umutlarıyla çok güzel şeyler yazdığına dikkat çekti; “Sizin umutlarınız geleceği şekillendirecek.” dedi.

Bir teknoloji şirketi olan Telsim’in temsilcisi olarak teknolojinin faydalı olacak şekilde kullanılmasının önemi hakkında konuşan Tanpınar, kitap okuyarak ve kalemle bir şeyler yazarak büyümenin insana çok şey kattığını söyleyerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

- Bener Hakkı Hakeri ailesi adına konuşan Öznur

Bu yıl adıyla özel ödül verilen Bener Hakkı Hakeri’nin ailesinin katılamaması nedeniyle aile adına söz alan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı ve jüri üyesi Prof. Dr. Şevket Öznur da bir konuşma yaparak, Bener Hakkı Hakeri’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Öznur, Kıbrıs Türk edebiyatının bir yerlere gelmesinde Hakeri’nin büyük bir yeri olduğunu kaydetti.

Birlik olarak Hakeri’nin vefatından sonra iki ciltlik öykü ve denemelerini yayımlamış olmaktan duydukları mutluluğu paylaşan Öznur, öğrencilerin Kıbrıs Türk yazarlarını okuyarak büyümesinin önemini vurguladı. Öznur, artık bu yazarların Storytel platformu aracılığıyla da dinlenebileceğini hatırlattı.

Hakeri adına ödül vermeye karar veren Bakanlık ve Telsim’e teşekkürlerini ileten Öznur, ödül kazanan öğrencileri ve öğretmenlerini de alkışladığını belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödüller verildi. Bener Hakkı Hakeri Özel Ödülü’nün yanında, lise ve ortaokul kategorilerinde ilk üçe giren öğrencilere Telsim tarafından cep telefonu, akıllı saat ve kulaklık gibi cihazlar da içeren ödül paketleri takdim edildi.

Süreçte destek olan jüri üyelerine de plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

- Ödüller

Bu yıl yarışmaya ortaokullardan 25, liselerden 55 eser arasında dereceye giren öğrenciler şu şekilde:

“Ortaokul Kategorisi

1. Aylin Şifa Pekin – Gazimağusa Türk Maarif Koleji

2. Simay Osmankan- Gazimağusa Türk Maarif Koleji

3. Hira Yüksel – Hala Sultan İlahiyat Koleji

Lise Kategorisi

1. Eser Çalıkuşu - Bekirpaşa Lisesi

2. Ceren Karanfil - Güzelyurt Kurtuluş Lisesi

3. Elgin Seraç – Güzelyurt Kurtuluş Lisesi

Bener Hakkı Hakeri Özel Ödülü

Ayşe Gül Baş – Güzelyurt Türk Maarif Koleji”