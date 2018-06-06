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Ortaokul ve Liselerde 24 bin öğrenci karne alacak

Ortaokul ve liselerde öğrenim gören 24 bine yakın öğrenci yarın karne alacak.

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06/06/2018

Ortaokul ve Liselerde 24 bin öğrenci karne alacak
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesindeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören 24 bine yakın öğrenci yarın karne alacak.

Bu yıl ortaokullardan 3 bin 663, liselerden 2 bin 905 öğrenci mezun olacak. Meslek liselerinden mezun olacak öğrenci sayısı ise 731.

Bütünleme sınavları 8-13 Haziran, ortaöğretim kayıtları 26-29 Haziran ile 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 

İlköğretimde öğrenim gören 20 bin civarındaki öğrenci ise 13 Haziran Çarşamba günü karne alacak.

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TAGS: karne, lise, okul, haber
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