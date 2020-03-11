Ortaokullar Voleybol üçüncülük maçları oynandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Ortaokullar Voleybol üçüncülük maçları dün oynanırken final maçları ise bakanlar kurulu tarafından alınan okulların tatil edilmesi kararı ve Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi.

İskele Spor Salonu’nda oynanan üçüncülük maçlarında Yıldız Kızlarda Esentepe Ortaokulu Gazimağusa Türk Maarif Koleji Orta bölümünü 3-1 yenerek üçüncülüğü elde ederken erkeklerde ise Erenköy Lisesi Orta Bölümü Doğa Koleji’ni 3-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Maçlar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.

Organizasyonda final maçları bakanlık tarafından duyurulacak ileri bir tarihte oynanacak.

BRT SPOR

11/03/2020 10:39