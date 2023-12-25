Ortopedik Özürlüler Derneği, Prof. Dr. İbrahim Benter'e Teşekkür Etti

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürlüğü görevinden alınan Prof. Dr. İbrahim Benter ile ilgili açıklama yaptı. Ortopedik Özürlüler Derneği, açıklamasında,Prof. Dr. İbrahim Benter'in yıllardır engellilere sağladığı destek ve topluma katkılarından dolayı teşekkür etti.

Benter'in her zaman yardım elini uzattığını belirten Ortopedik Özürlüler Derneği, tarafından yapılan açıklamada "Ne zaman başımız sıkışıp destek istesek, ne zaman bir ihtiyacımız olsa, ne zaman yere düşsek, ilk olarak hep Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve değerli müdürü İbrahim Benter ellerimizden tutup bizleri ayağa kaldırdı, omuz verdi, nefes verdi" ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nin açıklamasının tamamı şöyle: "Ne zaman başımız sıkışıp destek istesek, ne zaman bir ihtiyacımız olsa, ne zaman yere düşsek, ilk olarak hep Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve değerli müdürü İbrahim Benter ellerimizden tutup bizleri ayağa kaldırdı, omuz verdi, nefes verdi. Özellikle misyonumuz olan Engellilerimizin topluma tam ve eşit şekilde katılabilmesi adına elinden ne geldi ise engellilerimize, düşkünlere, ihtiyaç sahibi olan herkese sağladı değerli hocamız İbrahim bey. Vakıfların ruhuna paralel, olması gibi davrandı hep değerli hocamız. En azından biz engellilerimiz adına bunu açık olarak belirtmek isteriz. Yolunuz açık olsun değerli hocamız İbrahim Benter. Mevkiler gelip geçicidir. Mühim olan o mevkilerde iken de insan kalabilmekte, iyliği, dürüstlüğü, sevgiyi kaybetmemekte.

İyi ki sizleri tanımışız değerli hocamız "