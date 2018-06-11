Ortopedik Özürlüler Derneği, seçilecek belediye başkanları ve meclis üyelerinden taleplerde bulundu

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, 24 Haziran’da seçilecek belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinden engellilerin haklarına yönelik bazı taleplerde bulundu.



Dernek Başkanı Günay Kibrit yaptığı yazılı açıklamada, toplumun büyük bir kesimini direkt olarak etkileyen engellilik kavramının sadece bireylere bağlı olmadığının artık kabul edilmesi ve aslında toplumun geriye kalanları tarafından konulan engeller ve bariyerler nedeniyle oluştuğunun bilincine ve farkındalığına varılması gerektiğini kaydetti.



Kibrit, “Bu beklenti içerisinde olan biz engellilerin insan haklarından kaynaklanan haklarının tam ve eşit olarak teslim edilmesi, fiziksel altyapıların evrensel tasarım ilkelerine göre dizayn edilmesi, çağdaş belediyecilik anlayışına göre tüm belde halkına beledi hizmetlerinin eşit bir şekilde kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden sunulmasını talep etmekteyiz. Sanırım bu taleplerimiz en doğal insan hakkımızdır” ifadelerini kullandı.



Geçmiş milletvekilliği seçiminde tekerlekli sandalye kullanan üyelerinin isim ve adres bilgileri YSK’ya iletildiği halde, tedbir alınmadığı için birçoğunun oy kullanamadığını kaydeden Kibrit, 24 Haziran’da gerekli tedbirlerin alınarak engelli üyelerinin de iradelerinin sandığa yansıtılması temennisinde bulundu.



Kibrit, seçime katılacak olan tüm belediye başkan adayı ve meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.