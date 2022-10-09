Dünya Lions Günü etkinliklerle kutlandı...

Girne Ada, Girne Akdeniz, Girne Beşparmak, Girne Özgürada, Girne Vatan, Güzelyurt Yeşilada ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri ortak etkinliği ile Dünya Lions Hizmet Günü, dün kutlandı.

Kulüplerden verilen bilgiye göre, Dünya Lions Hizmet Gününde ilk olarak Lions Kulüplerinin üyeleri saat 10.00 da Lefkoşa Girne Kapısındaki Atatürk Heykeli önünde toplandı. Atatürk heykeline çelenk konuldu Dünya Lions Hizmet Günü nedeniyle bir bildiri okundu.

Etkinliğe katılan Lions Lionslar bando eşliğinde Girne Caddesi'nde kortej yürüyüşü yaparak Lefke Hanı'na kadar yürüdüler.

Lefke Hanı'nda saat 11.00'de de Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlülükler Derneği yararına kermes düzenlendi.

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09/10/2022 10:06