Oruç insandaki gizli cevherlerin ortaya çıkmasına vesile olur. İnsan doğadaki diğer canlılarla bir takım ortak özelliklere sahiptir. İnsanın da her canlıda olduğu gibi yeme, içme, barınma ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların giderilmesi açısından insanın doğadaki diğer canlılardan bir farkı yoktur. İnsanı diğer canlılardan ayrıştıran, Kur'ân’ın ifadesi ile eşref -i mahlûkât yani yaratılanların en asili, en şereflisi yapan şey diğer canlılarda olmayan meziyetlerinin güçlendirilmesidir.

Kendine yüklenen kulluk görevini en iyi şekilde yapan insan meleklerden daha üstün bir düzeye gelebilmekte; kendisine bir beşer olarak yüklenen görevleri, ödevleri yerine getirmemesi halinde sıradan canlıların en aşağı düzeyine inebilmektedir. Sürüye dalan bir aslan sadece kendi karnını doyurmak için bu sürüden bir tane canlıyı kendine seçer ve onu alır. Bazen üç beş tane yırtıcı hayvan tek bir canlıyı av olarak yakalar ve onunla beslenir.

Ama sürünün tamamına saldırmaya kalkmaz. Bu aynı zamanda doğa yasasıdır. Herkes ihtiyacı kadarını tüketmek zorundadır. İhtiyaçtan fazlasını tüketmek doğal dengeyi bozmaktadır. İşte bu açıdan bakıldığında kimi insanın ihtiyaçtan fazlasını tüketmesi, üstelik tüketemeyip sadece bazı arzularının tatmini için israf yolunu seçmesine bakıldığında canlıların en aşağı düzeyine düştüğünü görmekteyiz. Kur'ân-ı Kerîm Tâhâ Suresi 128. ayetinde insanı tanımlarken çok farklı bir özelliğine dikkat çekmektedir. İnsan “üli’n-nühâ” olarak tanımlanmaktadır.

Hiç şüphesiz insanın birçok tanımı vardır. Bu tanımlardan dikkat çekici olan “üli’n-nühâ”; kendine yasak koyabilen, hayır diyebilen varlık anlamındadır. İmkânı olduğu halde fırsatı, nimeti, serveti reddetmek ya da belirli bir süre araya mesafe koyabilmek anlamına gelir. Bunun en bariz örneği oruçtur. İnsanoğlu imsak ile başlayan ve iftarla sonlanan oruç ibadeti sırasında istese yiyebilir, içebilir. Orucun getirdiği bütün yasakları çiğneyebilir.

Oruç tutanlar evinde yiyecek ekmeği olmadığı için orucu tutuyor değillerdir; evinde yiyecek ekmeği, içecek suyu olduğu halde kendine yasak koyarlar yani bu kimseler imkânı olduğu halde Allah’ın emrini yerine getirmektedirler. Hiç şüphesiz insanın başka özellikleri de vardır. Her bir özellik yaratıcının direktifleri doğrultusunda kullanıldığı ya da yönlendirildiği takdirde insan diğer canlılardan ayrılarak eşref-i mahlûkât olarak kemâl'e doğru yükselmiş olur.

Herkes bilir ki Ramazan günü oruç tutan bir kimsenin burnu çok iyi koku alır. Akşam üzeri evine giderken, apartmanına girerken içerideki kokuların çoğunun farkına varır. Hatta kimin ne yemek yaptığının, tencerede ne pişirdiğinin, nereden bir sigara kokusu geldiğinin farkına varır. Bu durum bu kimsenin oruç tutarken bedenini yaratıcının talebi doğrultusunda belli güdülerden alıkoyması sebebiyle organda müthiş bir gelişme ve her zamankinden çok daha kaliteli bir duyarlılığa ulaşmasına vesile olur. İnsanın kemâle ermesi için üç şeyden bahsedilir. Kıllet-i taam, Kıllet-i menam ve Kıllet[1]i kelam.

Bunlar az yemek, az uyumak, az konuşmak demektir. İnsan yeme konusunda da ölçüyü muhafaza edebilir ve Kur'ân-ı Kerîm ile Hz. Peygamber’in nasihatlerini dikkate alırsa birçok hastalıktan kurtulabilir. Habeşistan'ın kralı tarafından Medîne-i Münevvere’ye Hz. Peygamber zamanında bir doktor gönderilmiştir. Doktor altı ay Medine'de kalır. Altı ayın sonunda Hz. Peygamber’in huzuruna çıkarak kendisinin affını ister. Medine'de kalmak istemediğini çünkü burada mesleğinin köreldiğini, kendisine pek de ihtiyaç duyulmadığını, çok küçük rahatsızlıkların yerel kültürlerle, halktaki basit çözümlerle tedavi edildiğini dolayısıyla Medine'de kalmanın bir doktor için zaman kaybından başka bir şey olmadığını ifade eder.

Bu ifadenin üzerine Hz. Peygamber şöyle bir ipucu verir. “Halkımız asla çok acıkmadan yemek yemez. Yemeye oturduğu zaman midesinin tamamını doldurmaz. Midesinin üçte birine kadar yemek yer, üçte birini sıvı ile doldurur, geri kalan üçte birini mutlaka boş bırakır. İşte bizim sağlığımızın formülü budur.” demiştir. Günümüzde de beslenmenin mideyi doldurmak olmadığı, doğru gıdaların doğru şekilde tüketilmesi halinde sağlıklı beslenmenin mümkün olabileceği ifade edilmektedir.

Az yemek ve açlıkla tedavi bugün alternatif tıbbın ortaya koyduğu bir tedavi yöntemidir. Hz. Peygamberin “Allah'a ve ahirete inanan ya hayırlı konuşsun ya sussun” ifadesinden hareketle az konuşmak ve hatta bazen konuşmamak, konuşabildiği halde konuşmamak, dinlemeyi tercih etmek yani kelâm özelliğimizin de frenlenmesi halinde bunun da çok büyük faydaları olduğu görülecektir. Aynı şekilde uyku içinde ihtiyacın fazlası zaman israfı anlamına gelecektir. İşte bu noktada Kur'an tarafından insana getirilen birçok direktif vardır. Bazı şeylere bakmamak, dinlememek, bazı yerlere gitmemek vb. Bütün bunlar İlâhın keyfine göre koymuş olduğu yasaklar değildir. Bunlar beşerin diğer canlılardan ayrışarak, en üstün eşref-i mahlûkâta ulaşmasını sağlayan insani ve yüzde yüz insanın lehine olan emirlerdir. İşte bunlardan bir tanesi de Ramazan-ı şerif'te de tuttuğumuz oruçlardır.