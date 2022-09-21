'Oruç Reis' araştırma gemisinin yeni araştırmalar yapacağı haberi Rum basınında

Dönmez’in “Oruç Reis” araştırma gemisinin yeni araştırmalar yapacağına dair açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

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21/09/2022

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'Oruç Reis' araştırma gemisinin yeni araştırmalar yapacağı haberi Rum basınında

Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in “Oruç Reis” araştırma gemisinin yeni araştırmalar yapacağına dair açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

Fileleftheros habere “Oruç Reis Yeniden Sahnede”, Haravgi “Oruç Reis’ten Yeni Araştırmalar” başlığıyla yer verirken, Alithia ise haberde “Dönmez’in Oruç Reis’le İlgili Açıklamasının Ardından Türkiye Yeni Navtex Yayımladı” başlığını kullandı.

Gazete “Türklerin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırmaya çalıştıklarını, çünkü Türkiye Enerji Bakanı Dönmez’in Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz’de yeni sismik araştırmalar yapacağına dair açıklamasının birkaç saat akabinde, Türkiye’nin Antalya körfezinin yarısını bağladığı bir Navtex ilan ettiğini” öne sürdü.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak”, Oruç Reis gemisinin modernize edildiğini ve kablolarının menzilinin 2 buçuk kilometreden 4’e çıktığını da ekledi.

21/09/2022 12:00
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TAGS: oruç reis, rum basını, araştırma, gemi,
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