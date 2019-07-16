Oruç Reis Gemisi Akdeniz'de aramalara başlıyor

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Oruç Reis Gemisi de Akdeniz'de aramalara başlayacak' dedi.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan Akdeniz'deki aramalardaki yeni adımı paylaştı. Bakan Dönmez, arama ve sondaj faaliyetleri için Oruç Reis Gemisi'nin de göreve başlayacağını bildirdi.

İşte Bakan Dönmez'in Twitter sayfasından paylaştığı o metin;

"ORUÇ REIS'E YENİ GÖREV

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ediyor. Hem kendi kita sahanlığımızda hem de KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Arama ve sondaj gemilerimiz bölgedeki bütün operasyonlarını planlandığı şekilde yürütüyor ve yürütmeye devam edecek. Türkiye bölgedeki kaynakları arama, üretme ve uluslararası pazarlara iletme kabiliyet ve gücüne sahiptir.

Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dâhil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara Denizi'ndeki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek.

Öte yandan, Türkiye'nin bölgedeki egemenlik haklarını yok sayacak her türlü girişim karşısında ilgili Bakanlıklarımızla beraber koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya da devam edeceğiz.

Fatih DÖNMEZ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI"