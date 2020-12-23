Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi.

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23/12/2020

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Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu sismik operasyon gerçekleştiriyor

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

23/12/2020 08:23
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TAGS: Oruç Reis, Doğu Akdeniz, Navtex, haberkıbrıs
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