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Oruç, trafik kazalarına karşı yürüdü

Merhum Yahya Amasyalı’nın çocukluk arkadaşı  Mehmet Oruç trafik kazalarına farkındalık yaratmak için yürüdü.

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14/10/2019

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Oruç, trafik kazalarına karşı yürüdü

Turunçlu virajındaki  kazada hayatını kaybeden Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı için merhum Yahya Amasyalı’nın çocukluk arkadaşı  Mehmet Oruç trafik kazalarına farkındalık yaratmak için yürüdü.

 Gazimağusa'da göçmen taksi durağından başlayarak kaza yerine kadar trafik kazalarına karşı yürüdü.Oruç’un  bugün ve yarın kaza yerinden Bakanlığa kadar yürüyerek tepkisini göstermek istediği belirtildi. Elindeki pankartlar ile yürüyen Oruç,Trafik canavarı olmayın!  Daha güvenli yollar istiyoruz! Başka ocaklar sönmesin!Başka Yahyalar, Aysınlar ölmesin...gibi sloganlarla dikkatleri çekti.  

14/10/2019 12:27
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