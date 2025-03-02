Oruç Tutarken Ağız Kokusu Sizi Uyarıyor Olabilir!

Ramazan ayında oruç tutarken ortaya çıkan ağız kokusu, sadece basit bir rahatsızlık mı, yoksa ciddi bir hastalığın habercisi mi? Uzman Diş Hekimi ve Ağız, Diş, Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağız kokusunun ardındaki önemli sağlık sinyallerini değerlendirdi.

Ağız Kokusu ve Oruç Arasındaki Bağlantı

Oruç süresince tükürük üretiminin azalması, ağız kuruluğunu artırarak kötü kokuya neden olabiliyor. Ancak Prof. Dr. Özkan, her ağız kokusunun masum olmadığını vurguluyor:

"Özellikle nefeste aseton, meyvemsi, amonyak, çürük yumurta, idrarsı veya küflü bir koku fark eden bireyler, diyabet, böbrek yetmezliği, mide veya karaciğer hastalığı gibi ciddi durumlar açısından değerlendirilmelidir."

Hangi Kokular Hangi Hastalıklara İşaret Ediyor?