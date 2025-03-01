Oruç tutmak vücudumuza neler yapıyor? Kanıtlanmış pek çok faydası var

Orucun ilk birkaç günü aşırı yorgunluk ve açlık hissi yaşanabilir. Bu durum, kan şekerinin düşüşü ve vücudun birincil yakıt kaynağı olarak yağa adapte olması ile ilgilidir. Ayrıca, susuzluktan kaynaklanan baş ağrıları da görülebilir.

Oruca başlandığında bazı geceler derin uyku alınabilirken, diğer geceler uyumakta zorluk çekilebilir. Bu durum, orucun melatonin ve kortizol gibi uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen hormonlar üzerinde yarattığı değişimlerle ilgilidir.

Ramazan'da sizi tok ve enerjik tutacak yiyecekleri tercih etmek önemlidir. Sahurda, fındık ve meyvelerle hazırlanan yulaf tercih edilebilir. Oruç başlamadan hemen önce şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekir çünkü bu tür besinler, kan şekerinde ani dalgalanmalara ve açlık hissine yol açabilir.

Akşam yemeğinde tüketilen işlenmiş karbonhidratlar, sindirim sorunlarına zemin hazırlayabilir.

Su alımını doğru yönetmek de önemlidir. Gün boyunca oruç tutmadığınız zamanlarda içtiğiniz su miktarını, oruç süresince de almanız gerekir. Kahve ve çaydan kaçınmakta da fayda vardır çünkü bu tür içecekler, diüretik etki yaparak sıvı kaybına yol açabilir.

Bilim insanları, yaklaşık 5 gün sonra vücudun oruca uyum sağlayabileceğini ifade ediyor.

2019 yılında Avustralya'da yapılan bir araştırma, Ramazan ayında oruç tutan kişilerin önemli miktarda kilo ve vücut yağı kaybettiklerini buldu. Başlangıç vücut kitle indeksi (VKİ) ne kadar yüksekse, kaybedilen kilonun da o kadar fazla çıktığı gözlemlendi.

2023'te Avrupa Klinik Araştırmalar Dergisi'nde yayımlanan bir araştırma, orucun bağırsaklar üzerinde de olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu. Çalışmada orucun şişkinlik, ağrı ve mide ekşimesini azalttığı tespit edildi.

2021 yılında American Heart Association Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada ise oruç tutmanın kan basıncını düşürdüğü görüldü.

Oruç, inflamasyonu (iltihaplanmayı) da azaltabilir. 2018'de Journal Of Nutrition And Intermediary Metabolism dergisinde yayımlanan bir analizde, Ramazan öncesi ve sonrası sağlıklı yetişkinlerde vücuttaki iltihabı düzenleyen proteinler olan sitokin seviyeleri incelendi. Araştırma, katılımcıların sitokin seviyelerinde önemli bir azalma olduğunu gösterdi.

Ancak oruç tutmanın genel sağlık üzerinde bazı olumsuz etkileri de bulunabilir. Uzun saatler susuz kalmak, safra kesesi taşı riskini artırırken; bireyler Ramazan sonrası eski yaşam alışkanlıklarına dönerek yeniden kilo alabilirler.