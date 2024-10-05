Örümcek Adam rolüne geri dönecek mi? Andrew Garfield açıkladı

2012 yapımı "İnanılmaz Örümcek Adam"da "Peter Parker" rolünü ilk kez canlandıran Andrew Garfield, Marvel Sinematik Evreni'ndeki rolüne dönme ihtimali üzerine konuştu.

Son olarak Örümcek Adam'ın bir değil üç canlı çekim versiyonunu beyazperdede bir araya getiren "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok"ta ortaya çıkan ünlü isim, Esquire dergisine röportaj verdi.

2014 yapımı "İnanılmaz Örümcek Adam 2" gişede düşük performans gösterince süper kahramanlık macerası kısa süren Garfield, rolü aniden sona erdiğinde eli kolu bağlı kaldığını söyledi.

ROLE DÖNECEK Mİ?

İki kez Oscar'a aday gösterilen Andrew Garfield, role geri dönüp dönmeyeceği konusunda şu ifadeleri kullandı:



"Doğru bir şeyse, kültüre katkı sağlayacaksa, harika bir konsept ya da daha önce yapılmamış, benzersiz, tuhaf, heyecan verici ve dişlerinizi geçirebileceğiniz bir şey varsa, kesinlikle, yüzde 100 geri dönerim."

"EVE DÖNÜŞ YOK" FİLMİ HERKESİ HAYRA BIRAKMIŞTI

Öte yandan "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok", yaklaşık üç yıl önce Örümcek Adam'ın bir değil üç canlı çekim versiyonunu beyazperdede bir araya getirmişti. 2021 yapımı film, hem eleştirmenleri hem de sinemaseverleri hayran bırakmıştı.

"MİNNETTARIM"

Garfield, "Eve Dönüş Yok" hakkındaki şüphelerinden bahsederken, "Tobey'nin de bu işe sıcak baktığını duyduğumda bunun ya dünyanın en harika ya da en kötü şeyi olacağını düşünmüştüm. Çok minnettarım çünkü bu şimdiye kadarki en keyifli şeydi" ifadelerini kullandı.