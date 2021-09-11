Örümcek Adam’ın ilk sayısı tarihi rekor kırdı

Dünyanın belki de en tanınan çizgi roman kahramanlarından Örümcek Adam (Spider-Man) bir rekor kırdı…

1962 yılında Peter Parker’ın alt kimliği olan Örümcek Adam’ın ilk görüldüğü çizgi roman olan Amazing Fantasy’nin 15’inci sayısı önceki gün açık artırmaya çıktı.

Heritage Auctions isimli müzayede evi tarafından satışa çıkan Örümcek Adam’ın ilk sayısı tarihi bir rekor kırdı. İyi durumda olduğu açıklanan çizgi roman tam 3.6 milyon dolara alıcı buldu.

Piyasaya çıktığında 12 sente satılan Örümcek Adam’ın da yer aldığı çizgi roman tarihi rekor kırdı.

Örümcek Adam böylelikle Nisan ayında 3.25 milyon dolara satılan Superman’in ilk sayısı Action Comics’in birinci sayısının bedelini de geçmiş oldu. Stan Lee ve Steve Ditko tarafından yaratılan Örümcek Adam’da bir deney sırasında radyoaktif örümcek tarafından ısırılan Peter Parker isimli liseli gencin yaşadıkları anlatılıyor.

3.6 milyon dolara satılan çizgi romanın kapağını ünlü çizer Jack Kirby çizerken, çizimde Örümcek Adam New York’taki gökdelenlerin arasından süzülürken görülüyor. Kapakta Örümcek Adam, “Dünya Peter Parker’la alay edebilir… fakat Örümcek Adam’ın kudretine hayran kalacak” diyor.

Çizgi romanda kullanılan “Büyük güçle büyük sorumluluk da gelir” sözüyle anılan çizgi roman piyasaya çıktığında büyük bir başarı kazandı. Kısa bir süre sonra Amazing Spider-Man isimli kendi çizgi roman serisinde okurla buluştu.

O dönemde sadece 12 sente satılan çizgi roman ile ilgili Heritage Auctions’tan yetkililer, “Şu an bu durumda olduğu bilinen dört çizgi romandan biri bu” açıklamasını yaptı.

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11/09/2021 11:40