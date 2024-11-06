Osayi-Samuel kararını yönetime iletti: İmza atmamasının nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ile henüz sözleşme yenilenmemesi taraftarı tedirgin ediyor. Jose Mourinho'nun da performansından memnun olduğu Nijeryalı futbolcu ile henüz imzaların atılamamasının arkasında yatan sebebe ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye olan bağlılığını daha önce açıklamış ve yıllık 2.5 milyon euro istediği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilememesinin nedeni sevgilisi.

Osayi-Samuel'in sevgilisinin İngiltere'nin başkenti Londra'da bir bankanın üst düzey yöneticisi olduğu belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun sevgilisine daha yakın olmak için İngiltere'den bir teklif beklediği iddia edildi.

Osayi'nin yönetime, "Güzel bir birlikteliğim var ve bunu kaybetmek istemiyorum. Premier Lig'den teklif gelirse giderim, aksi halde zaten forma giyeceğim yer Fenerbahçe. Bu formayı da taraftarı da İstanbul'u da seviyorum sadece zaman ve anlayış istiyorum." dediği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi bu nedenle sözleşme görüşmeleri için beklemeye başladı.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe kariyerinde toplam 148 maçta forma giydi.

Nijeryalı futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.