Osayi Samuel ve Onuachu'nun Nijerya'sı yarı finalde
03/02/2024
Bright Osayi-Samuel ve Paul Onuachu'yu kadrosunda bulunduran Nijerya Milli Takımı, Angola'yı 1-0 yenerek Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale kaldı.
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Angola'yı 1-0 yenerek yarı finale çıktı.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek final turunda, Nijerya ile Angola karşılaştı.
Nijerya, Angola'yı 41. dakikada Ademola Lookman'nın golüyle 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu 90+5. dakikada oyuna girerken, Fenerbahçe futbolcusu Bright Osayi-Samuel ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.