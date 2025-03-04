Oscar 2025: Anora Damga Vurdu, Büyük Sürprizler Yaşandı!

2025 yılı Oscar Ödülleri, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak, bu yıl da sahiplerini buldu. İşte kazananlar ve filmler hakkında kısa bilgiler:

En İyi Film: "Anora"

Sean Baker'ın yönetmenliğini üstlendiği "Anora", bu yılın en iyi filmi seçildi. Film, bir seks işçisinin hayatını ve toplumla olan ilişkilerini derinlemesine ele alıyor.

En İyi Yönetmen: Sean Baker ("Anora")

"Anora" ile büyük beğeni toplayan Sean Baker, en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Baker, daha önce "The Florida Project" ve "Tangerine" gibi filmleriyle tanınıyor.

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody ("The Brutalist")

Adrien Brody, "The Brutalist" filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Film, II. Dünya Savaşı sonrası Amerika'ya göç eden bir mimarın hikâyesini anlatıyor.

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison ("Anora")

Mikey Madison, "Anora" filmindeki etkileyici performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Madison, filmde bir seks işçisinin zorlu yaşamını canlandırıyor.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin ("A Real Pain")

Kieran Culkin, "A Real Pain" filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Film, iki kuzenin Polonya'ya yaptıkları yolculuk sırasında ailelerinin geçmişiyle yüzleşmelerini konu alıyor.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña ("Emilia Pérez")

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Film, bir suç liderinin cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası yeni bir hayata başlamasını anlatıyor.

En İyi Uluslararası Film: "I'm Still Here"

En iyi uluslararası film ödülünü "I'm Still Here" kazandı. Film, savaş sonrası hayatta kalma mücadelesi veren bir kadının hikâyesini ele alıyor.

En İyi Belgesel Film: "No Other Land"

"No Other Land", en iyi belgesel film ödülüne layık görüldü. Belgesel, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden bir topluluğun hikâyesini anlatıyor.

En İyi Animasyon Filmi: "Flow"

En iyi animasyon filmi ödülünü "Flow" kazandı. Film, doğanın döngüsünü ve insanın bu döngüyle ilişkisini sanatsal bir dille anlatıyor.