Oscar Estupinan, Hull City'de!

Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Jean Micheal Seri ve Doğukan Sinik'i kadrosuna katan Hull City bir ismi daha renklerine bağladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City bir transfere daha imza attı.



İngiliz ekibi 2019-2020 sezonunda Denizlispor'da forma giyen Oscar Estupinan'la sözleşme imzaladı.



Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'le 33 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu 16 kez ağları sarsıp, 3 de asist yaptı.



25 yaşındaki oyuncunun Guimaraes'le sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle İngiliz ekibinin kasasından bonservis bedeli çıkmayacak.



Hull City daha önce ülkemizde top koşturan Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Jean Micheal Seri ve Doğukan Sinik'i renklerine bağlamıştı.

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14/07/2022 09:41