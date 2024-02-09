Oscar Ödülleri'ne yeni bir kategori daha eklendi

Akademi 10 Mart 2024'te düzenlenecek ödül töreni için hazırlanırken sinema endüstrisine yeni bir haber veriyor. 2026'daki törende "En İyi Oyuncu Kadrosu Seçimi" kategorsinde de Oscar heykelciklerinin verileceği duyuruldu.

Akademi CEO'su Bill Kramer ve başkan Janet Yang, "Kast direktörleri film yapımında önemli bir rol oynuyor ve Akademi geliştikçe tanıdığımız ve kutladığımız disiplinlere oyuncu kadrosunu da eklemekten gurur duyuyoruz" dedi.

2023 yılında kurulan Cast Direktörleri Şubesi (The Casting Directors Branch) ise haberi hak edilmiş bir teşekkür ve şubenin özverili çabalarının bir kanıtı olarak niteledi.

Oscar Ödülleri'nde son olarak 2001'de yeni bir kategori tanıtılmış ve En İyi Animasyon" dalında da ödüller verilmeye başlanmıştı.

"En İyi Oyuncu Kadrosu Seçimi" kategorisiyle beraber dağıtılan ödül sayısı 24'e çıkacak.