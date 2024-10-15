Oscar Ödülleri'ni süper kahramanlar sunabilir

Geçtiğimiz yaz sinemalara damga vuran Deadpool ve Wolverine filminin başrol oyuncuları Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın Oscar Ödülleri'ni sunacağı iddia edildi.

YILIN EN ÇOK KONUŞULAN FİLMİ

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı bir araya getiren Deadpool ve Wolverine filmi 26 Temmuz'da vizyona girdi.

Gişedeki başarısıyla adından söz ettiren yapım, tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 18 yaş üstü filmler listesinin (R-Rated) zirvesine yerleşti. Dünya genelinde 1 milyar 86 milyon dolar hasılata ulaşan film, "Joker" (2019) filminin rekorunu geride bıraktı.

YILIN EN İYİ AÇILIŞI

Film, 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşabilen ikinci yapım oldu.

Animasyon filmi Ters Yüz 2 de 1 milyar dolar hasılatı aşmıştı. Öte yandan film, ABD'deki ilk hafta sonunda 205 milyon dolar elde eden film, tüm zamanların sekizinci en yüksek açılış hasılatını elde etmişti.

Sinema tarihinde yalnızca dokuz film, 200 milyon doların üstünde açılış hasılatı elde etmişti.

OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ KİM SUNACAK?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri'ni gelecek yıl kimin sunacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

İddialara göre, filmin başrol oyuncuları Ryan Reynolds ile Hugh Jackman, gelecek yıl Oscar Ödülleri'ni sunabilir.

Deadline'ın haberine göre, 2 Mart'ta gerçekleşecek Oscar Ödülleri için birçok isim düşünülüyor. Bu isimler arasında Will Ferrell, Amy Poehler ve Dwayne Johnson yer alıyor ancak Reynolds ile Jackman, listede başı çekiyor.

Hugh Jackman, 2019 yılında Oscar Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenmişti.

Daha önce 4 kez ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel gelecek yıl sunuculuk yapmayacağını söylemişti.

Oyuncu Whoopi Goldberg ve Jack Lemmon da Oscar Ödülleri'ni 4 kez sunmuştu.

Öte yandan, komedyen ve oyuncu John Mulaney'in sunuculuk teklifini reddettiği iddia edilmişti. Sunuculuk yaptığı esnada Will Smith'in kendisine attığı tokatla uzun süre gündemden düşmeyen Chris Rock'a da teklif gittiği belirtildi. Ancak Rock'ın kabul etmeyeceği düşünülüyor.

EN İYİ KADIN OYUNCU TAHMİNLERİ

97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile.

İşte Variety'ye göre, 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilebilecek filmler...

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Oscar adayını, "Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Oscar' adayı Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu.

Geçtiğimiz yıl, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olmuştu.