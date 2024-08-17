Oscar ödüllü filmi geride bıraktı Oscar ödüllü filmi geride bıraktı

Marvel imzalı Deadpool ve Wolverine yeni bir rekor imza attı. Gişedeki başarısıyla adından söz ettiren yapım, tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 18 yaş üstü filmler listesinin (R-Rated) zirvesine yerleşti.

Joker filmi, 1 milyar 78 milyon dolar hasılat elde etmişti.

"R rating" olan bilinen derecelendirme, filmlerin yetişkinlere uygun olduğu olduğu anlamına geliyor ve ABD’de bir filmin, 17 yaş altının bir ebeveyn olmadan izlenmesini yasaklıyor.

YILIN EN İYİ AÇILIŞI

Film, 2024 yılında 1 milyar dolar hasılata ulaşabilen ikinci yapım oldu.

Animasyon filmi Ters Yüz 2 de 1 milyar dolar hasılatı aşmıştı. Öte yandan film, ABD'deki ilk hafta sonunda 205 milyon dolar elde eden film, tüm zamanların sekizinci en yüksek açılış hasılatını elde etmişti.

Sinema tarihinde yalnızca dokuz film, 200 milyon doların üstünde açılış hasılatı elde etmişti.

YILIN EN ÇOK KAZANAN FİLMİ OLACAK

Ters Yüz 2, yılın en çok kazanan filmi oldu ancak Deadpool ve Wolverine filminin bu ünvanı kısa sürede elde edeceği düşünülüyor.

DEADPOOL VE WOLVERINE HAKKINDA

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı üçüncü Deadpool filmi 26 Temmuz'da vizyona girdi. Marvel imzalı Deadpool Wolverine adlı filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor.

Filmde Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand gibi isimler yer alıyor. Hugh Jackman'ın 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan "Wolverine" macerası 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle son bulmuştu.