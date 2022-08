Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman'ın dizi setine silahlı baskın

Siyah Kuğu, Sevginin Gücü ve Thor gibi yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Natalie Portman’ın çekimleri süren ‘Lady in the Lake’ dizisi, bir grup adamın tehditlerine maruz kaldı. Apple TV+’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin çekimleri, set ekibinin can güvenliğini korumak için durduruldu.

PARA İSTEDİLER

ABD’de Baltimore’da gerçekleşen dizi çekimlerini silahlı bir şekilde basan bir grup adam, setin kaldırılması ve çekimlerin durdurulması konusunda tehditler savurdu. Eğer çekimler durdurulmazsa veya kendilerine 50 bin dolar verilmezse birini vuracaklarını söyleyen grup, Baltimore polisleri tarafından aranıyor.

DİZİ HAKKINDA

Alma Har’el’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, 60’lı yılarda Baltimore’da gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan Laura Lippman’in hikayesini konu alıyor.

