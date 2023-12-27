Oscar ödüllü “Parazit” filminin aktörü Lee Sun-kyun ölü bulundu



Güney Kore polisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Oscar ödüllü "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkenin haber ajansı Yonhap, aktörün intihar etmiş olabileceğinden şüphe edildiğini yazdı.

Güney Kore medyası aktörün günün ilk saatlerinde bulunduğunu duyurdu.

Lee Sun-kyun, Güney Kore’ye En İyi Film Oscar’ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı.

Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da aktarılıyor.

Lee hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu.

Ülke medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktardı.

Güney Kore’de uyuşturucu kullanımı ağır suç kapsamında soruşturuluyor.

48 yaşındaki Lee’nin haftasonu 19 saat boyunca ifade verdiği kaydediliyor.

Polisin Lee’nin evinde bir not bulduğu da aktarılıyor.