Oscar Piastri McLaren'de

Oscar Piastri'nin hangi takımda yarışacağına dair son kararı, Sözleşme Tanıma Kurulu'nun yapmış olduğu inceleme belirleyecekti.

Hem McLaren, hem de Alpine, Piastri ile geçerli anlaşmasının olduğunu savunuyordu ve bunun üzerine ilgili kurul geçtiğimiz günlerde soruşturma için toplandı.

Soruşturmanın sonucu bugün taraflara bildirildi ve Piastri'nin haklı, Alpine'in haksız olduğu belirtildi.

Bunun resmi olarak bildirilmesinin hemen ardından McLaren, Piastri'nin 2023 sezonundan itibaren kendileri adına yarışacağını açıkladı.

Böylelikle McLaren'in 2023'de koltuklarında Lando Norris ve Oscar Piastri yer alacak. Daniel Ricciardo'nun takımdan ayrılığı da kesinlenmiş oldu.

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03/09/2022 08:50