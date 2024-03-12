Oscar'da şaşırtan benzerlik: Ünlü oyuncu kayıtsız kalamadı

96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'ta gerçekleşti. Birbirinden iddialı yapımların ödül için yarıştığı geceye Oppenheimer damga vurdu.

"Dolunay Katilleri" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisindeki adaylardan biri olan Lily Gladstone görenler Gupse Özay zannetti.

"OSCAR ALAMADIM AMA..."

Bu benzerliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ti'ye alan Gupse Özay, Gladstone'un fotoğrafını "Evet dün Oscar alamadım. Ama Emma'yı tebrik ediyorum" notuyla paylaştı.

Öte yandan Lily Gladstone, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü; "Poor Things" filmindeki performansıyla Emma Stone'a kaptırdı. Gladstone, Emme Stone'un ödülünü alırken yaptığı konuşmada kendisini anmasıyla duygulandı.