Oscar'da şaşırtan benzerlik: Ünlü oyuncu kayıtsız kalamadı
96'ncı Oscar Ödülleri'nin Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen ödül töreninde katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay sandı. Özay da bu benzerliği sosyal medya hesabından ti'ye aldı.
12/03/2024
96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'ta gerçekleşti. Birbirinden iddialı yapımların ödül için yarıştığı geceye Oppenheimer damga vurdu.
"Dolunay Katilleri" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisindeki adaylardan biri olan Lily Gladstone görenler Gupse Özay zannetti.
"OSCAR ALAMADIM AMA..."
Bu benzerliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ti'ye alan Gupse Özay, Gladstone'un fotoğrafını "Evet dün Oscar alamadım. Ama Emma'yı tebrik ediyorum" notuyla paylaştı.
Öte yandan Lily Gladstone, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü; "Poor Things" filmindeki performansıyla Emma Stone'a kaptırdı. Gladstone, Emme Stone'un ödülünü alırken yaptığı konuşmada kendisini anmasıyla duygulandı.