Oshebe, KKTC'den Ummana transfer oldu

Yenicami, Girne Halk Evi ve  Hamitköy’de forma giyen Oladele Oshebe, Umman Muscat takımında oynuyor

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25/12/2020
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Oshebe, KKTC'den Ummana transfer oldu

KKTC'de Yenicami, Girne Halk Evi ve  Hamitköy’de forma giyen defans oyuncusu Oladele Oshebe, Umman Muscat takımına transfer oldu. Muskat şehrinin takımı olan Muscat’ın formasını giymeye başlayan Nijeryalı oyuncu Oladele Oshebe, takımının Bahia ile Umman Birinci Liginde oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Maç 1-1 berabere tamamlandı. Umman Birinci Liginde ikinci hafta geride kalırken, Muscat 14 takımlı ligde, 1 puanla 11. sırada yer alıyor.

 

25/12/2020 09:03
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TAGS: Oshebe, KKTC, Umman
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