Osimhen için Galatasaray'a 6 milyon euroluk teklif kapıda

Galatasary'ın ses getiren transferlerinden Victor Osimhen için Chelsea iddiası bir kez daha ortaya atıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi, Sarı-Kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen için harekete geçiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Chelsea, ara transfer döneminde Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz ekibinin Osimhen için Galatasaray'a da 6 milyon euro ödemeye yapmaya hazır olduğu haber detayında yer aldı.

Galatasaray'ın 6 milyon euro maaş ödediği Osimhen'in kiralık sözleşmesinde, devre arasında çıkış opsiyonu bulunmadığı belirtildi.

Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı golcüyle sezonu tamamlamak isterken, teknik direktör Okan Buruk'un planları Osimhen ve Icardi'yi birlikte oynatmak üzerine.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.