Osimhen'in durumu belli oldu: Şampiyonlar Ligi öncesi herkesin beklediği haber geldi

Milli maçta sakatlanan Victor Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusuydu. Bir haftadır tedavi gören Osimhen'de sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrilmiş durumda. Milli maçta sakatlanan Nijeryalı golcünün Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında forma giyip giymeyeceği merak konusuydu.

Ayak bileğindeki bağlarda orta düzeyde gerilme ve kanama tesip edilen Victor Osimhen'in tedavisi bir haftadır devam ediyordu.

OSIMHEN OYNAYACAK DURUMA GELDİ

Kanaması sona eren Osimhen'in ağrıları devam ediyor. Buna karşın Sabah'ın haberine göre Osimhen, Frankfurt maçında oynayacak duruma geldi.

FEDAKARLIĞA HAZIR

Osimhen'in ağrılarına rağmen fedakarlığa hazır olduğunu teknik ekibe ilettiği haber detayında yer aldı.

NİHAİ KARAR MAÇ GÜNÜ VERİLECEK

Eintracht Frankfurt maçının kafilesinde yer alacak olan Victor Osimhen'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağına ise maç gününde karar verilecek.