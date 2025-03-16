Osimhen’in Yeni Sezon Adresi Belli mi? Dev Kulüpler Peşinde!

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği maçta hat-trick yapan Victor Osimhen, bu sezon gösterdiği müthiş performansla sarı kırmızılılara büyü katkı sağlamaya devam ediyor. Osimhen, Galatasaray'ın son 3 aydaki 12 lig maçında attığı 24 golün 18'inde başrolde yer aldı ve takımına 23 puan kazandırdı.

26 yaşındaki santrafor, ayrıca profesyonel kariyerinde maç başına en yüksek gol ortalamasını (0.91) yakaladığı sezona da Galatasaray'da imza attı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; transferin gözde ismi haline gelen Victor Osimhen'i şu anda 6 kulüp istiyor. İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Manchester United ile Chelsea, Fransa'dan PSG, Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve İspanya'dan Barcelona futbolcuyu takibi sürdürüyor.

Peki Galatasaray yönetimi, sezon başında Napoli'den kiraladığı Osimhen'i takımda tutabilecek mi? Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, Osimhen'in sarı kırmızılı takımdaki geleceğine dair çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Nijeryalı yıldızın serbest kalma bedelinin 75 milyon Euro olduğunu hatırlatan Timurlenk, "Bugün Osimhen'in isteyeceği yıllık ücret 15 milyon Euro'dan aşağı olmaz. Bu da 150 milyon Euro'luk bir faturanın altına imza atmak demek. Türkiye'deki futbol ekonomisinde bunun karşılığı yok." ifadelerini kullandı.

Bu şartlar altında Galatasaray yönetiminin Osimhen'in bonservisini alamaması halinde eleştirilmesinin doğru olmayacağını savunan usta kalem, "Tahminim Osimhen'in gelecek sezon Premier Lig ya da PSG'de forma giyeceği yönünde." diyerek Nijeryalı futbolcunun yeni sezondaki adresi için çarpıcı bir tahminde bulundu.