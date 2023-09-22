Osiris-Rex Dünya'ya dönüyor: Evrenin kökeni hakkında bilgi verecek

Osiris-Rex atmosfere girerken gökyüzünde bir ateş topu oluşturacak, ancak bir ısı kalkanı ve paraşütler inişi yavaşlatacak ve onu Utah'ın Batı Çölü'ne indirecek.

Kapsül, evrenle ilgili soruları yanıtlamayı vaat eden dağ büyüklüğünde bir uzay kayası olan Bennu asteroitinden alınan örnekleri taşıyor.

Araştırmanın baş yazarı Prof Dante Lauretta, "Bennu'dan alınan 250 gramlık örnekleri Dünya'ya geri getirdiğimizde, gezegenimizden önce var olan materyallere, hatta belki de Güneş Sistemimizden önce var olan bazı taneciklere bakıyor olacağız" dedi.

"Başlangıçlarımızı birleştirmeye çalışıyoruz. Dünya nasıl oluştu ve neden yaşanabilir bir gezegen oldu, okyanuslar suyunu nereden aldı, atmosferimizdeki hava nereden geldi ve en önemlisi kaynağı nedir gibi sorulara cevap arıyoruz."

Yaygın düşünce, pek çok temel bileşenin, gezegenimize tarihinin erken dönemlerinde, çarpan asteroit yağmuru sırasında geldiği yönünde.

Bennu'nun parçalarını elde etme arayışı, 2016 yılında NASA'nın Osiris-Rex sondasını 500 metre genişliğindeki nesneye doğru fırlatmasıyla başladı.