Oslo ile Moskova arasında geyik gerilimi: 40 ren geyiği itlaf edildi
Oslo ile Moskova arasında geyik gerilimi yaşandı. Sınırdan Rusya'ya geçip otladıktan sonra Norveç'e dönen geyikler için Moskova'nın Oslo'dan tazminat talebi, radikal bir kararı beraberinde getirdi. Norveç, bir daha benzer bir durum yaşanmaması için geyikleri itlaf etti.
29/08/2023
Geyikler sınırı geçti, Rusya ile Norveç gerildi.
İki ülke arasındaki Ren geyiği tartışması, 40 geyiğin hayatına mal oldu.Norveç hükümeti, ülkeye dönen geyikleri öldürdüklerini açıkladı.
Bundan bir süre önce 42 Ren geyiği Norveç'ten çıkarak Rusya topraklarına geçti.
Rusya, sınırını ihlal ederek otlayan geyikler için Norveç'ten yaklaşık 7 milyon dolar tazminat talep etti.
Norveç hükümeti, önce sınırdaki çiti onaracağını duyurdu. Ardından da radikal bir karar aldı.
Norveç, geri dönen 42 geyikten 40'ını Rusya ile benzer bir gerilim yaşanmaması adına itlaf etti.