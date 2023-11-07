Osman Bak Taksim Sahasını inceledi

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07/11/2023

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Osman Bak Taksim Sahasını inceledi

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin katkılarıyla çevre düzeni ve zemini sentetik çim yapılan Çetinkaya Taksim Sahasını inceledi.

Bak, Çetinkaya Taksim Sahasının Doğusundaki Zahra Sokak’ta durarak, sahayı inceledi.

 Osman Aşkın Bak’a TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tatar eşlik etti.

 Fotoğraflar daha sonra eklenecek.

07/11/2023 13:29
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TAGS: Osman Bak #Taksim Sahasi
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