Osman Çetintaş Büyük Erkekler Liginde finalin adı DAÜ-VAKIFLAR

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22/03/2023

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Osman Çetintaş Büyük Erkekler Liginde finalin adı DAÜ-VAKIFLAR

Osman Çetintaş Büyük Erkekler Liginde , Vakıflar Play off Yarı Final Serisi 2. Maçında rakibi KGM'ýı Erenköy deplasmanında 3-0 mağlûp etti. Vakıflar seride durumu 3-0 yaparak DAÜ'nün finaldeki rakibi oldu. 
Osman Çetintaş Büyük Bayanlar Liginde Yarı Final 2. Karşılaşmaları yarın akşam Erenköy ve Girne'de oyanancak.
Erenköy'de KGM-DAÜ karşılaşması saat 19.00'da, Girne'deki Esentepe -Vakıflar karşılaşması saat 19.00'da oynanacak. 
 DAÜ seride 2-0 önde bulunuyor. Esentepe ile Vakıflar arasında seride 1-1 eşitlik var.

22/03/2023 23:04
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TAGS: Osman Çetintaş Büyük Erkekler Liginde finalin adı DAÜ-VAKIFLAR
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