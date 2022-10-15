Osman Keten Retrospektif Sergisi DAÜ’de Açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya organizasyonunda, DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen “DAÜ Sanat Günleri”, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. 9 Kasım 2022 tarihine kadar sürecek olan DAÜ Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında sanatçı Osman Keten’in 44 yıllık sanat serüvenini içeren retrospektif sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi 12 Kasım’a Kadar Ücretsiz Ziyaret Edilebilecek

14 Ekim 2022 Cuma günü, saat 18:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen açılışa; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı. “Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz” başlığı ile açılan Osman Keten retrospektif sergisi, 12 Kasım 2022 tarihine kadar hafta içi 10:00 – 17:00 saatleri arasında ziyaretçilere ücretsiz şekilde açık olacak. Sergide sanatçının çeşitli dönemlerine ait 80’den fazla eseri yer alıyor. Küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın üstlendiği serginin iki dilde oluşturulan katalogunun metin yazarlığı, Derya Ulubaltı ve Mine Keten tarafından kaleme alındı.

“Haklarında Yeterince Akademik Çalışma Olmayan Sanatçılarla Çalışıyoruz”

Serginin küratörü ve DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya, açılışta yaptığı konuşmada, DAÜ’nün hangi sanatçılarla neden çalıştığının merak edildiğini belirterek konuya açıklık getirdi. DAÜ’nün senelerce bıkmadan, usanmadan, bütün olumsuzluklara rağmen üretmeye ve yaratmaya devam eden, ancak bununla birlikte ilişki ağı kurmaya istekli olmadığı için sergilerine sponsor bulamayan, kendi atölyelerinde çalışmalarını sürdüren ve haklarında yeterince akademik çalışmalar olmayan yerel sanatçılarla çalışmayı tercih ettiklerini vurguladı. Böylece bu sanatçıların da sanat tarihinde kayıt altına alınabilmesini ve gelecek nesiller üzerinde iz bırakmalarının sağlanabilmesini amaçladıklarını ifade eden Şonya, Osman Keten’in ürünlerinin kendi yolunu ve derinliğini bulmuş, hiçbir zaman insan ve öz kavramlarını terk etmemiş, aslında hep kendini ve insanı sorgulamış ürünler olduğunu kaydetti. Serginin, büyük bir ekip çalışması sonucunda oluştuğunu belirten Şonya, emeği geçen herkese teşekkür ederek, önümüzdeki yıl gerçekleşecek DAÜ Sanat Günleri’nin sokağa daha da yayılmasını hedeflediklerini aktardı.

“Sergime Geldiğiniz İçin Teşekkür Ediyorum”

Sanatçı Osman Keten de konuşmasında serginin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yel değirmenlerine karşı savaşan Don Kişotlar olarak adlandırdığı üç beş kişinin kaldığını ve kendisinin de bunlardan biri olduğunu belirtti. İnandıkları birçok değerin yok olmakla yüz yüze olduğunu ifade eden Keten, yerli sanatçıların kavanozlar içerisinde korunmasının yanlış olduğunu, aksine yaşamalarına müsaade edilmesi gerektiğini kaydetti. Kültür Dairesi’nin, DAÜ’nün ve sanatçıların yok olmamak için ödün vermeden ısrarla ve inatla efor sarfetmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizen Keten, tüm katılımcılara sergisine geldikleri için teşekkür etti. Keten’in konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu tarafından sanatçıya çiçek takdiminde bulunuldu.

Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu, tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında, DAÜ Sanat Günleri’nin birbirinden güzel sanatsal etkinlikleri halk ve öğrenciler ile buluşturmayı amaçladığını aktardı. Sergi hakkında bilgi veren Prof. Dr. İşçioğlu, serginin oluşmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

“Hayallerimizin Peşinden Gitmeye Cesaretimiz Var”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, kendisinin de “Şiirlerle büyüsün çocuklar” diye yola çıktığında, sevgili dostu Osman Keten gibi Don Kişot’lardan biri olduğunu ifade ederek, birlikte umudu yitirmeden bugünlere geldiklerini kaydetti. Kültür adına üretime devam ettiklerini aktaran Zaimağaoğlu, göreve geldikleri ilk günden beri Kültür Dairesi’nin birleştirici çatısı altında ülkenin üreten tüm güzel yüreklerine gönüllerini, fikirlerini ve kapılarını açtıklarını ifade ederek, bu güzel sergiye tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Kurumların ve sanatçıların omuz omuza daha da büyüyeceklerinin altını çizen Zaimağaoğlu, Walt Disney’in “Hayaller ancak onların peşinden gitmeye cesaretiniz varsa gerçek olur” sözünü hatırlatarak, Osman Keten ile uzun yıllar önce radyo programında hayalleri üzerine konuştuklarını belirtti. “Evet, biz sanatçıların cesareti var. Yürüyeceğiz ve yürümeye devam edeceğiz” diyen Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak paydaşlarını ve iş birliklerini çoğaltacaklarını, güzellikleri paylaşarak bu güzel adada birlikte büyümeye ve yol almaya devam edeceklerini ifade etti. DAÜ’nün sanatı destekleyen yöneticilerine ve serginin oluşmasında emeği geçen en alttan en üst kademeye kadar herkese teşekkür eden Zaimağaoğlu, sözlerini “Yolumuz aydınlıktır. Devam ediyoruz” diyerek sonlandırdı. Konuşmaların ardından sergi açılışı gerçekleşti.

DAÜ Sanat Günleri Devam Ediyor

DAÜ Sanat Günleri, 20 Ekim 2022 Perşembe günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan “Birlikte Yaratıyoruz” isimli atölye çalışması ile devam edecek. Portreler, Stiller ve Hikayeleri Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan atölye çalışmasına ilkokul çağındaki çocuklar katılacak. Çocuklar, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Rektör Yardımcıları ile buluşacak ve birlikte sanatsal etkinlikler gerçekleştirecekler. Etkinlikte eserler hakkında detaylı bilgiler alacak olan çocuklar kolaj çalışması yapma fırsatı da yakalayacaklar.

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15/10/2022 13:44