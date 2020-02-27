Osman Müftüoğlu'dan corona virüs için 13 önlem

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada 2 bin 700’den fazla ölüme neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) uzak tutmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada 2 bin 700’den fazla ölüme neden olan yeni tip corona virüse (Covid-19) dair bilinmesi ve yapılması gerekenleri Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sıraladı.

'Bizim için şimdilik sadece “dikkatli olmak” yetiyor' diyen Müftüoğlu 13 maddede yapılması gerekenleri yazdı.

Ellerinizi en geç iki saat ara ile bol su ve sabunla en az 30 saniye iyice ovarak yıkayınız.

Şüpheli yerlerde yıkamayı takiben musluk kapatmada ve kapı-açma kapamada temiz bir kâğıt peçete kullanınız.

Okul dönüşü çocuklarınıza el, yüz ve mümkünse beden temizliği (tüm duş) yaptırınız.

El sıkma ve öpüşme şeklindeki selamlaşmalardan sakınınız.

Ateş, öksürük, aksırığı olanlarla temastan sakınınız, temas halinden hemen sonra ellerinizi iyice yıkayınız.

Günde 4-5 kez tuzlu su ile gargara yapmayı deneyiniz.

Evinizi (işyerinizi, okulu, sınıfı) sık sık havalandırınız.

Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk gibi ortak belirtilerde acil yardım için Sağlık Bakanlığı’ndan (112) yardım isteyiniz.

Beslenme, düzenli uyku, kişisel hijyen konularında çok daha duyarlı ve dikkatli davranınız.

Ateşi, öksürüğü, boğaz ağrısı olan çocukları okula yollamayınız. Sizde aynı işaretlerden varsa işe gitmeyiniz, istirahat ediniz ve çevrenizi bulaşma konusunda uyarınız.

Bağışıklık gücünüzü azaltabilecek ilaçlardan, takviyeler ve girişimlerden uzak durunuz.

Çiğ gıdaları dikkatli tüketiniz.

Hayvansal besinleri pişirmeden yemeyiniz.

27/02/2020 10:39