Osman Örek Caddesi'nde kanalizasyon pompa istasyonu inşaatı başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, Ortaköy bölgesinde yürütülen altyapı geliştirme projesi kapsamında, Osman Örek Caddesi'nde yeni bir kanalizasyon pompa istasyonu inşaatına başlandığını duyurdu.

Bekiroğlu istasyonun, Kermiya çemberi ile Dereboyu arasında yerleşim bölgelerinin hem kuzeyini hem de güneyini sisteme bağlayacağını belirtti.

Bekiroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Değerli Lefkoşa'lılar,

Ortaköy bölgesi altyapı geliştirilmesi projesi kapsamında uygulanmakta olan kanalizasyon projesinde geldigimiz aşamayı anlatmak isterim.

Projede şu an Osman Örek Caddesi'nde (Kermiya çemberi- Dereboyu arası) gelişen yerleşim bölgelerinin kuzeyi ve güneyini çift taraflı olarak kanalizasyon sistemine bağlayacak pompa istasyonun inşaatına başlamış bulunmaktayız.

Pompa istasyonu tamamlandığı zaman, 5.305 metre uzunluğundaki 17 sokağı kapsayacak şekilde döşemesi yapılan şebekenin bağlanacağı bir merkez olacaktır. Proje ile 640 haneyi daha kanalizasyon sistemine bağlamış olacağız.”