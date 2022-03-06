Osman Örek Meslek Lisesi '18-24 Mart Yaşlılar Haftası' nedeniyle kermes düzenliyor
06/03/2022
Osman Örek Meslek Lisesi "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" nedeniyle kermes düzenliyor.
“Yaşlılara saygıyı yeniden vurgulamak ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için” yapılacağı açıklanan kermes, yarın 9.00-15.00 saatleri arasında Büyük Han'ın yanındaki Lefke Hanı'nda yer alacak. Kermeste; yiyecek, içecek, kıyafet ve çeşitli hediyelik eşyalar satılacak.
Kremesin sponsorları arasında; “Şefler Pastanesi, Metropol Süpermarket, Gülgün Yoğurt, Koop Süt, Califorian Restoran, ÖYAK, Modelist, Derya Butik, İzz Kids, Gönyeli Fazıl Plümer Köy Kadın Kursu, UKÜ, PEM Reklam, Sevinç Kağıt Kırtasiye, Mine Reis, Emirali Çobanoğlu, Cabacaba Bakkaliyesi, Sunsel LTD”nin bulunduğu belirtildi.