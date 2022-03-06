Osman Örek Meslek Lisesi '18-24 Mart Yaşlılar Haftası' nedeniyle kermes düzenliyor

ads ads
06/03/2022

ads
ads
ads
Osman Örek Meslek Lisesi '18-24 Mart Yaşlılar Haftası' nedeniyle kermes düzenliyor

Osman Örek Meslek Lisesi "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" nedeniyle kermes düzenliyor.

“Yaşlılara saygıyı yeniden vurgulamak ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için” yapılacağı açıklanan  kermes, yarın 9.00-15.00 saatleri arasında Büyük Han'ın yanındaki Lefke Hanı'nda yer alacak. Kermeste; yiyecek, içecek, kıyafet ve çeşitli hediyelik eşyalar satılacak.

Kremesin sponsorları arasında; “Şefler Pastanesi, Metropol Süpermarket, Gülgün Yoğurt, Koop Süt, Califorian Restoran, ÖYAK, Modelist, Derya Butik, İzz Kids, Gönyeli Fazıl Plümer Köy Kadın Kursu, UKÜ, PEM Reklam, Sevinç Kağıt Kırtasiye, Mine Reis, Emirali Çobanoğlu, Cabacaba Bakkaliyesi, Sunsel LTD”nin bulunduğu belirtildi.

06/03/2022 12:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Osman Örek Meslek Lisesi, kktc, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.