Osman Örek Meslek Lisesi, LTB'nin Haspolat Atık Arıtma Tesisi'ni Ziyaret Etti

Yeşil Okullar Projesi'nin bir parçası olarak, Osman Örek Meslek Lisesi'nin Çevre Kulübü, Okul Müdürü Erdoğan K. Keskindağ ve öğretmenler Özge Eliz Aksaygın ile Mehmet Yılmaz'ın rehberliğinde, Lefkoşa Türk Belediyesi'ne (LTB) ait Haspolat Atık Arıtma Tesisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tesis hakkında ayrıntılı bilgi edinen öğrenciler, atıkların arıtılma sürecini adım adım takip ederek, çevre bilinci konusunda önemli bir deneyim kazandı. Bu eğitici gezide, Atıksu Arıtma Tesisi'nin Bakım ve İşletme sorumlularından Ana Lopes ve Halil Kişmir, ve Lefkoşa Türk Belediyesi Kanalizasyon Şubesi'nden Pınar Erengin tarafından öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı.

Yetkililer tesis hakkında şu bilgiler verildi "Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisi 2013 yılından beridir işletilen iki toplumlu bir tesistir. Hem Güney Lefkoşadan hem de Gönyeli ve Lefkoşa Türk Bekediyesi idari sınırlarından toplanarak gelen evsel atıksuların arıtımı burada yapılmaktadır. Günlük 30.000 m3 atıksu arıtma kapasitesine sahiptir. Tesisin işletmesini WTE Wassertechnik Gmbh ve Emek inşaat ltd. Şti. konsorsiyum şeklinde yürütüyor. Yaklaşık %70 oranında atıksu güneyden ve %30 oranında atıksu kuzeyden geliyor. Oldukça ileri düzeyde ve en modern teknikojiyle arıtma yapılan tesis membran sistemlidir."

Çevre Kulübü, "Çöpleri Ayır, Geri Dönüşüme Katıl" sloganıyla çevre koruma ve sürdürülebilirlik adına projelerine devam etmektedir.