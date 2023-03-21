Osman Örek Meslek Lisesi Müdürü Keskindağ’dan açıklama

Osman Örek Meslek Lisesi Müdürü Erdoğan Keskindağ, okula yapılan bilgisayar bağışı ile ilgili kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Şubat tatili içerisinde ülkemizde ikamet eden ancak hayatını kaybeden İzzet Aydın’ın yakınları, okulumuzun Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyesi aracılığı ile Osman Örek Meslek Lisesi Bilişim Teknolojisi alanına bilgisayar bağışı yapmak istediklerini bizlere iletmiştir” diyen Keskindağ, kendilerinin de Osman Örek Meslek Lisesi olarak İzzet Aydın adına yapılacak olan bağışı memnuniyetle karşıladıklarını ve ilgili bölümün öğretmenleri ile birlikte yapılan görüşmeler sonucunda okulun ihtiyaç duyduğu bilgisayar özelliklerinin, bağış yapacak aileye iletildiğini kaydetti.

Şubat ayında Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası, söz konusu bağışla ilgili sürecin uzadığını ifade eden Keskindağ, bu sürecin ardından, bağışçıların kendisiyle yaptığı görüşmelerde, bağışın varmış oldukları sözlü mutabakata uygun şekilde İzzet Aydın adına devam ettiği ve bilgisayarların da bu kapsamda temin edilerek kısa süre içerisinde kurulumunun gerçekleştirileceğinin bildirildiğini kaydetti.

Keskindağ açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Devam eden süreçte bağışı yapacak olan aile okulumuzu ziyaret etmek istemiş ve bu çerçevede okulu ziyaret etmiştir. Yapılan ziyaret ve görüşme sonucunda bağışı yapacak olan aileye siyasi bir partinin sponsor olduğu anlaşılmış ancak bağışın uzlaşılan şekilde devam ettirilmesinde bir sakınca görülmemiştir.

Gelinen süreçte bağış yapılan bilgisayarlar temin edilerek geçtiğimiz hafta okulumuza kurulumu yapılmıştır. Kurulumun ardından bağışı yapan aile, sponsor olan parti yetkilileri ile birlikte okulu ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya gelmiştir.

Yaptığımız tüm görüşmelerde uzlaşıldığı gibi İzzet Aydın’ın anısı adına hazırlanması gereken tabelada bizlere haber verilmeksizin ayrıca Sinan Ateş ve Milliyetçi Demokrasi Partisi ismi de yazdığı görülmüştür. Tabela, bağışı yapacak aile tarafından hazırlatılmış ve ziyaretin gerçekleştiği gün sınıfa asılmıştır.

Tabelanın bu şekilde olduğunun görülmesinin hemen ardından okul idaresi tarafından olaya müdahale edilmiş ve ilgili tabela uygun olmadığı gerekçesiyle indirilmiştir. Yaşanan bu gelişme üzerine bağışı yapacak olan aile, kurulumu yapılan bilgisayarları geri almak istediğini bildirmiş ve bilgisayarlar iade edilmek üzere okul idaresin tarafından müdür odasına yerleştirilmiştir. Sonrasında da konu Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na iletilmiştir.”

Bu habere tepkiniz:



21/03/2023 16:40