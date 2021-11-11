Osman Şanlısoy Avrupa ikincisi

Antalya’da devam eden Avrupa Bilardo Şampiyonasında ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil eden Milli Sporcumuz Osman Şanlısoy U23 Kategorisi 9 Top Disiplininde Avrupa İkincisi oldu. İki gün önce 8 Top Disiplininde Milli sporcumuz Mustafa Alnar’ın Şampiyonluğu sonrasında Osman Şanlısoy’un elde ettiği 9 Top İkinciliği toplam iki disiplinde gerçekleştirilen ve 13 ülkenin yarıştığı 2021 U23 Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi açık ara birinciliğe taşıdı.

KURA ŞANSIZLIĞI PEŞİMİZİ BIRAKMADI

Milli Takımımız U23 Kategorisi 9 Top Disiplininde çeyrek finale yine üç sporcu ile girmeyi başardı. Ancak 8 Top Disiplininde olduğu gibi güçlü sporcularımız çeyrek Finalde birbirleriyle eşleştiler. Çeyrek Finalde Milli Takım arkadaşı Mustafa Alnar ile eşleşen Şanlısoy hızlı başladığı karşılaşmada önce 4-1 ardından 6-3 öne geçti. İki gün önce Avrupa Şampiyonluğunu ilan eden Mustafa Alnar toparlanarak 6-7 öne geçmeyi başardı. Osman Şanlısoy son periyotta üst üste 3 set alarak karşılaşmayı 9-7 kazandı. Her iki disiplinde Çeyrek Finalde sporcularımızın birbirleri ile eşleşmesi her disiplinde ikişer madalya kazanma şansımızın önüne geçti. Bilge Alaçam ve Mustafa Alnar 9 Top Disiplinini Avrupa Beşincisi olarak tamamladılar.

Üç Kez Avrupa Üçüncülüğü Kazanmıştı.

2021 U23 Kategorisi 9 Top Disiplini Avrupa İkincisi olan Osman Şanlısoy, geçmiş yıllarda iki kez Gençler Takımsal Avrupa Üçüncülüğü ve bir kez de Gençler Ferdi Avrupa Üçüncülüğü elde etmişti.

Başkan Aşkın Burcu;

BU BAŞARI BİR DÖNÜM NOKTASIDIR.

KKBF Başkanı Aşkın Burcu, U23 Milli Takım sporcularının bir Birincilik ve bir İkincilik elde ederek KKTC’yi şampiyonaya katılan 13 ülke arasında açık ara birinciliğe taşımasının ardından şu açıklamayı yaptı. ‘Gençlerimizin bu başarısı en başta kendilerinin, ailelerinin ve federasyonumuzun uzun ve zorlu mücadelesinin bir sonucu olarak değerlendirile bilinir. Ancak bizler bu başarıyı bir sonuç olarak değil, bu ülke gençlerinin önündeki ambargoları her alanda yıkmak için verdiğimiz mücadelenin önemli bir adımı ve yeni hedef ve projelerin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Altyapıya ve eğitime önem verip, uluslararası alanda yarışma olanağı sağlayınca gençlerimizin neler yapabileceğini hep birlikte gördük. Onlar birer yıldız gibi parlayarak yolumuzu aydınlatıyorlar. Şimdi bize düşen, daha çok çocuğumuzu sahiplenmek, daha fazla eğitim ve daha fazla uluslararası yarışma olanağı sağlamak için başta devlet, federasyon, sponsorlar ve aileler olarak kenetlenmek ve yeni ve daha büyük projeler, hedefler için geçlerimizin aydınlattığı bu yolda birlikte yürümektir. Gençlerimizi sevinçle tebrik eder, emeği, katkısı geçen herkese teşekkür ederiz.’

2021 AVRUPA ŞAMPİYONASI 8 TOP DİSİPLİNİNDE ZAFERE ULAŞANLAR

Ayni anda oynanan finallerin ardından gerçekleştirilen Ödül Törenlerinde 2021 yılı 9 Top Disiplininde dereceye giren sporculara ödülleri EPBF Başkanı Gre Leenders ve TBF Başkanı Ersan Ercan takdim etti. Erkeklerde Almanya’dan Joshua Filler, Bayanlarda Belarus’tan Margarita Fefilova, U23’te Sırbistan’dan Aleksa Pecelj ve Tekerlekli Sandalyeliler ’de Finlandiya’dan Jouni Tahti Kupaların sahipleri oldu.

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11/11/2021 17:36