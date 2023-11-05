Osman Sınav ve Kenan İmirzalıoğlu GAÜ'deki panele katılacak

GAÜ İletişim Fakültesi; Türk dizi ve sinema senarist-yönetmen ve yapımcısı Osman Sınav ile oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nu birlikte gerçekleştirecekleri bir söyleşiyle ağırlayacak.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı'nın verdiği bilgiye göre, "Türk Sinema ve Dizi Sektörünün Bugünü ve Geleceği" konulu panel, Cem Kar'ın moderatörlüğünde 7 Kasım Salı günü, GAÜ Spectrum Kongre Merkezi'nde saat 11.00'de yapılacak.

Saygılı, etkinliğe tüm halkın davetli olduğunu belirterek, panelin özellikle iletişim, güzel sanatlar ve sahne sanatları dallarında yüksek eğitim süreci içindeki öğrenciler için yol gösterici ve bilgilendirici olacağı inancını belirtti.