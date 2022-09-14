Osman Uçaner Süper Kupa'da geri sayım başladı

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14/09/2022

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Osman Uçaner Süper Kupa'da geri sayım başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Osman Uçaner Süper Kupa karşılaşması 16 Eylül Cuma akşamı, saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. 
Karşılaşmada son AKSA Süper Lig ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası şampiyonu Mağusa Türk Gücü ve Kıbrıs Kupası finalisti Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek.
İki takım geçtiğimiz sezonun son resmi maçında Kıbrıs Kupası'nda karşılaşmış ve MTG 2-0 kazanarak sezonu üç kupayla kapatmıştı.
11. kez oynanacak Süper Kupa'yı 4 farklı takım müzesine götürdü.
Yenicami 5 kez ile kupayı en çok kazanan takım olurken Mağusa Türk Gücü ile Çetinkaya 2'şer kez müzesine götürdü.
Türk Ocağı da bir kez Süper Kupa'yı kazandı.

14/09/2022 20:54
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TAGS: Osman Uçaner Süper Kupa’da geri sayım başladı
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