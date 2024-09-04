Osum: Milyon eurolar kazananlar zenginliklerine zenginlik katıyor!

Mülteci Hakları Derneği (MHD) temsilcilerinden Fezile Osum, Güzelyurt’ta gündeme gelen yabancı işçi sorunu ile ilgili polise seslendi “Eczacı ve doktorlar için kurulan ‘Özel Soruşturma Birimi’ neden bu vaka için kurulmuyor diye sorguladı.

Fezile Osum’un açıklaması şöyle:

Geçtiğimiz yıl haftalarca eczacı ve doktorlara resmen eziyet yaşatan, birkaç reçete yüzünden hamile veya yaşlı demeden tutuklayan polis, sivil toplum örgütleri insan ticareti vakalarını günlerdir bağırmasına rağmen hiçbir şey yapmıyor!

Eczacı ve doktorların soruşturmasında "Özel Soruşturma Birimi" kurulmuştu. Bu vakada zararı gören kimdi? Devletti. Devlet kendisinin koyduğu kurallara uyulmadığını ve bu nedenle de kendisinden para kaçırıldığını iddia ediyordu.

Eczacı ve doktorlar için kurulan "Özel Soruşturma Birimi" nedense yüzlerce işçinin köleleştirildiği bu vaka için kurulmuyor. Peki yabancı işçilerin insan ticareti yoluyla adaya getirilmesindeki zarar kime? En başta insanlık onuruna, köle kampında yaşatan yüzlerce işçiye, kamu düzenine ve sağlığına. Kazanan kim? İnsan tacirleri ve bunlarla bağlantılı kamu personeli ve siyasiler. Üstelik öyle böyle paralar değil. Yani siz emeğinizle çalışıp bu ülkede kıt kanaat bir hayat yaşamaya çalışırken, insanların çaresizlikleri üzerinden milyon Eurolar kazananlar zenginliklerine zenginlik katıyor!