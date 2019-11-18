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ÖSYM 2020 sınav takvimini yayınladı

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı.

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18/11/2019
HK

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ÖSYM 2020 sınav takvimini yayınladı

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Ölçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖSYM2020 sınav takvimini yayınladı. 

Buna göre sınavların tarihi, başvuru tarihleri ve sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. 

Buna göre, 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

Birinci YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de, birinci YDS 12 Nisan 2020'de yapılacak. 

2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak. KPSS genel yetenek sınavı ise 19 Temmuz'da yapılacak. 

18/11/2019 11:37
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TAGS: ÖSYM, haber, kıbrıs, sınav, takvim, kktc, türkiye
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