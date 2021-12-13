ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı

2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Takvime ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM tarafından 2022 yılında uygulanacak sınavların tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri belli oldu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınavların tarihlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

İşte sınav takvimi:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran, Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan, KPSS Lisans (Genel Yetenek,Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim6 Kasım, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım, e-YÖKDİL 14 Mayıs, Merkezi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) 29 Mayıs, Arabuluculuk Sınavı 26 Haziran, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Geçiş Sınavı (ALES)ALES/1 17 Nisan, ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 27 Mart, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz, İş Sağlığı ve Güvenliği 1 (İSG/1) 15 Mayıs, İş Sağlığı ve Güvenliği 2 (İSG/2) 11 Aralık, Yabancı Dil Sınavı 1(YDS 1) 10 Nisan, Yabancı Dil Sınavı 2(YDS 2) 23 Ekim, YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos, Tıpta Uzmanlık Uzmanı (TUS) 1. Dönem 6 Mart, TUS 2. Dönem 4 Eylül, Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) 16 Ekim, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS)16 Ekim, Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 18 Aralık.

Aygün ayrıca, 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacağı bilgisini verdi.

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13/12/2021 11:06