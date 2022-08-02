ÖSYM'den KPSS açıklaması: İddialar asılsız

ÖSYM, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu

ads ads ads ads
02/08/2022
BBC

ads
ÖSYM'den KPSS açıklaması: İddialar asılsız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların, Yediiklim Yayıncılık'ın deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu yönündeki iddiaların ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamalada, "İddiaların incelemelerimiz ardından asılsız olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Sınavın ardından binlerce kişinin otuzun üzerindeki sorunun deneme kitapçıklarındaki sorularla birebir aynı olduğu iddiasıyla sınavın iptal edilmesini talep ettiği ifade edildi.

Aynı haberde, yayınevinden ismini açıklamayan bir yetkinin de konuyla ilgili açıklamasına da yer verildi.

Hangi soruları "tutturduklarıyla" ilgili değerlendirmenin yapıldığını aktaran yetkili, "Bugün yarın kamuoyuna bir açıklama paylaşacağız" dedi.

02/08/2022 16:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ÖSYM, KPSS,
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.